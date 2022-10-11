أوكرانيا: روسيا تقصف «زابوريجيا» بالصواريخ

شنت القوات الروسية قصفا صاروخيا على «زابوريجيا» جنوب شرقي أوكرانيا، وقال رئيس الإدارة العسكرية الأوكرانية الإقليمية في المنطقة، أولكسندر ستاروخ،ـ على «تليجرام»، إن «موسكو» استهدفت منشآت البنية التحتية.

وأمس الاثنين، أطلقت روسيا أكثر من 80 صاروخاً بعيد المدى على العاصمة الأوكرانية «كييف» وغيرها من المدن الأوكرانية.

الاستخبارات الأوكرانية: الضربات الروسية كانت مخططة منذ مطلع أكتوبر الجاري

وفي وقت سابق، دعت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، لعقد قمة طارئة لـ«الناتو» في غضون أيام، على خلفية القصف الروسي لأوكرانيا، وأشار مكتب المسؤولة البريطانية، في بيان، إلى إطلاق الدعوة علنيا، اليوم الثلاثاء، خلال القمة الافتراضية لدول مجموعة الـ7 «المملكة المتحدة- الولايات المتحدة الأمريكية- كندا-فرنسا-ألمانيا-إيطاليا-اليابان»، التي سيشارك فيها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، أعلنت في وقت سابق، أن الضربات الروسية كانت مخططة منذ مطلع أكتوبر الجاري، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبها، طالبت دول في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، شركات الأسلحة بزيادة إنتاجها، لرفد مخزوناتها من السلاح الذي ترسله لأوكرانيا، وقد يستغرق تعويضه سنوات، وفقا لما ذكرته وكالة «بلومبرج» الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة.

بدوره، قال ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق سكوت ريتر، في وقت سابق، إن حلف شمال الأطلسي «الناتو» لا يسعى لإنقاذ أوكرانيا أو دعم الحكومة، موضحا أن الهدف الوحيد للتكتل العسكري هو إلحاق الضرر بروسيا.

وفي وقت سابق، تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال اتصال هاتفي بنظيره الأوكراني، بتزويد «واشنطن»، كييف بأنظمة جوية متقدمة،وأدان بايدن، الهجمات الحمقاء من روسيا التي أصابت أهدافاً مدنية أوكرانية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بايدن: الهجمات الروسية دمرت أهدافا لا طائل عسكريا لها

وأشار بايدن، إلى أن الهجمات الروسية قتلت وأصابت مدنيين ودمرت أهدافا لا طائل عسكريا لها. وقالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، في بيان، إن بايدن أبلغ نظيره الأوكراني، أن «واشنطن» وحلفاءها وشركاءها سيواصلون فرض عقوبات على روسيا، ومحاسبتها على جرائم الحرب.

وقالت الرئاسة الفرنسية «قصر الإليزيه»، إن الرئيس إيمانويل ماكرون اتخذ إجراءات جديدة لدعم «كييف» والاستجابة لحاجات الشعب البأوكراني، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ماركون يتعهد بزيادة الدعم العسكري الفرنسي لأوكرانيا

وأعرب ماكرون خلال مكالمة هاتفية في وقت سابق، مع زيلينسكي عن قلقه البالغ حيال الضربات الصاروخية الروسيةعلى أوكرانيا، متعهدا بزيادة الدعم العسكري الفرنسي لأوكرانيا.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة في مقاطعة «خيرسون»، التي ضمتها «موسكو» في وقت سابق، إلى أراضي الاتحاد الروسي، تسلمها 320 طنا من المساعدات الطبية والمستلزمات الصحية، في إطار الدعم المستمر من الحكومة الروسية