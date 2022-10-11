وكالة «إنترفاكس»: روسيا تدرس إلغاء حصص تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

قالت وكالة «إنترفاكس»، الروسية، اليوم الثلاثاء، إنّ روسيا تدرس إلغاء حصص تصدير الحبوب، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية»، قبل قليل.

تجدد أزمة الحبوب من جديد

في غضون ذلك تتعرض صفقة الحبوب التي تدعمها الأمم المتحدة والتي مكنت أوكرانيا من تصدير ملايين أطنان القمح لضغوط، حيث تسبب ارتفاع عدد سفن الشحن العابرة للبحر الأسود إلى تراكمها.

ووصل عدد السفن التي تنتظر الإبحار من وإلى الموانئ الأوكرانية إلى مستوى قياسي بلغ 120سفينة بنهاية الأسبوع الماضي، ما أثار إحباطًا متزايدًا في كييف واتهامات بتكتيكات المماطلة من قبل موسكو في وقت تكافح فيه روسيا لصد هجوم أوكرانيا المضاد في المناطق التي تسيطر عليها.