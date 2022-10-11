«الإحصاء»: انخفاض بقيمة 28.7% في عجز الميزان التجاري خلال يوليو الماضي

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية يوليو 2022، اليوم، وبـلغت قيـمة العجـز في الميـزان التجـاري 2.7 مليــار دولار خـــلال شهر يوليو 2022 مقابل 3.8 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدره 28.7%.

ارتفاع قيمـة الصادرات بنسبـة 2.2 %

• ومن أهم المؤشرات التي جاءت في تقرير جهاز التعبئة العامة والإحصاء، ما يلي:

الصـادرات

ارتفعت قيمـة الصادرات بنسبـة 2.2% حيـث بلغـت 3.13 مليـار دولار خـلال شهــر يوليو 2022 مقابــل 3.07 مليـــار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـق، ويرجــع ذلك إلــى ارتفــاع قيمـة صــادرات بعض السـلــع وأهــمها: «منتجات البترول بنسبة 89.4%، أسمدة بنسبة 6.7%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 3.4%، فواكه بنسبــة 11.4%».

انخفاض قيمة صـادرات بعض السلع

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يوليو 2022 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا «بترول خام بنسبة 30.5%، ملابس جاهزة بنسبـة0.1%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 21.6%، سجاد وكليم بنسبة 19.7%».

الواردات

انخفضت قيمة الواردات بنسبة 14.8% حيث بلغت 5.81 مليار دولار خـلال شهر يوليو 2022 مقابـــل 6.82 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـــع ذلـك إلــى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا «مواد أولية من حديد أو صلب بنسبــة 13.3%، أدوية ومستلزمات صيدلة بنسبة 24.1%، البترول الخام بنسبــة 40.0%، فول صويا بنسبه 33.5%».

ارتفاع قيمة واردات بعض السلع

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يوليو 2022 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهــــــا «منتجــات بتـرول بنسبـة 597.9 %، لدائن بأشكالها الأولية بنسبـة 11.4%، مواد كيمائية عضوية وغير عضوية بنسبـة 0.4 %، ذرة بنسبة 3.4 %».