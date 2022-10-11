مركز القاهرة للدراسات الإستراتيجية: توقيت المؤتمر الاقتصادي هام جدا

قال عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية إن المؤتمر الاقتصادي فرصة جيدة جدا لسماع وجهات النظر، ومناقشة الرؤى المختلفة للنهوض بالاقتصاد المصري، حيث جاء المؤتمر في وقت هام جدا، وسط ظروف اقتصادية استثنائية على مستوى العالم، وبالتالي هذه الظروف انعكست على الاقتصاد المصري بشكل كبير، مشيرا لوجود إرادة سياسية حقيقة بأن يكون هناك توصلًا لحلول اقتصادية مهمة للأزمات الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، والوصول لأهداف تضعها مصر، مثل الوصول لـ30 مليون سائح على الأقل، والوصول بالصادرات المصرية لـ 100 مليار دولار سنويا.

المؤتمر انقسم لجلسات ومناقشات لأهم وأبرز القطاعات

وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الإستراتيجية خلال مداخلة هاتفية على شاشة «dmc» أن المؤتمر ينقسم لجلسات تناقش أهم وأبرز القطاعات، سواء كان قطاع التصدير والقطاع الصناعي، فالتحديات التي تواجه قطاع الزراعة وأزمات الديون والأزمة الخاصة بحجم الفجوة التمويلية بالاقتصاد المصري، فهناك مناقشات على مدار يومين، واليوم الثالث سيكون يوم خارطة الطريق، حيث سيتم وضع اقتراحات وتوصيات قابلة للتنفيذ، أو آلية تنفيذ لمجموعة من الاقتراحات التي سيتم تنفيذها على أرض الواقع، وهي نتاج للحوار والحديث بين المشاركين وهم 21 جهة تقريبا.

الحكومة أعلنت تنفيذ التوصيات على أرض الواقع

وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات الإستراتيجية أن الحكومة أعلنت اليوم أنها سوف تقوم بتنفيذ التوصيات على أرض الواقع بملفات مهمة بينها ملف التصدير وجذب الاستثمارات.