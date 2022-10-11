المؤبد لمتهم والسجن المشدد 15 سنة لآخرين قتلوا شخصا في سوهاج

عاقبت محكمة سوهاج اليوم الثلاثاء المتهم «و. م» بالسجن المؤبد، كما عاقبت المتهمين «م. ا» و«ط.م» بالسجن المشدد 15 سنة لكل منهما؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه «ك.م» بدائرة مركز طهطا.

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد وعضوية المستشارين أحمد السنباطي ومحمد يوسف عبدالله بأمانة سر ناصر محمد فؤاد وأحمد سعد.

المتهمون قتلوا المجني عليه لسرقته

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز طهطا، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجني عليه بعد إصابته بطلق ناري وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة، وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة، إذ أطلقوا عليه النار من بندقية آلية بغرض سرقته مما أدى إلى مصرعه في الحال.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، التي أصدرت حكمها السابق.

المشدد 10 سنوات لمتهم بالاتجار في المخدرات

وفي سياق آخر، عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، المتهم «ع. ا» 34 سنة عامل، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه؛ لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بدائرة مركز طهطا.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022، بدائرة مركز طهطا، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز طهطا، مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر.

وعقب تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، تم القبض على المتهم وبحوزته 9 طرب حشيش وسلاح ناري كانت معدة للبيع، وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.