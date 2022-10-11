مصرع شاب في مدرسة بالشرقية.. «كان بيركب كاميرا مراقبة»

استقبل اليوم الثلاثاء، مستشفى بلبيس المركزي جثة شاب مقيم بقرية حفنة التابعة لمركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء تركيبه كاميرات مراقبة بإحدى المدارس، ما أدى لمصرعه في الحال، فيما تم التحفظ على الجثمان بمشرحة مستشفى بلبيس.

مصرع شاب صعقا بالكهرباء

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بمصرع شاب صعقا بالكهرباء، وتفيد الإشارة بوصول «أمير.م»، ويبلغ من العمر 16 سنة، مقيد بالصف الأول الثانوي الفني (خدمات)، بمدرية في مدينة بلبيس، لقي مصرعه إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء تركيب كاميرا.

انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة بلبيس إلى حيث موقع الحادث، وتبين أنه كان يحاول تركيب كاميرا مراقبة في المدرسة وأثناء العمل تعرض لصعق كهربائي أودى بحياته وأرداه قتيلا.

محضر بالواقعة تحرر محضر بالواقعة

فيما تم التحفظ على الجثمان في مشرحة المستشفى ببلبيس تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت باستصدار بتقرير مصلحة الطب الشرعي بعد إجراء الصفة التشريحية على الجثمان لبيان سبب الوفاة، للتصريح بالدفن ومن ثم تسليم الجثمان لذويه.

وأفادت المعلومات الأولية أن الشاب يدعى «أمير» ويدرس بمدرسة فنية صناعية بمدينة بلبيس، وأثناء تركيب كاميرا مراقبة في المدرسة أصيب بصعق كهربائي مات على الفور، ونُقل إلى مستشفى بلبيس المركزي والتحفظ عليها في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.