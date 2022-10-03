السيطرة على تسرب غاز في عيادة طبية بالفيوم دون إصابات

سيطرت الأجهزة الأمنية في محافظة الفيوم، ظهر اليوم، على تسرب غاز من ماسورة الغاز الطبيعي داخل عيادة طبية خاصة، وسط شارع السنترال بوسط مدينة الفيوم في نطاق قسم شرطة ثان الفيوم، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية، بعدما تصاعدت رائحة غاز كثيفة ملأت أرجاء العيادة، وإبلاغ الأجهزة الأمنية على الفور.

بلاغ بتسرب غاز

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد سامح عزب مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغاً من أحد الأشخاص بحدوث تسرب غاز داخل عيادة طبية بشارع السنترال بنطاق القسم.

السيطرة على التسرب

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية، إلى مكان البلاغ، وجرى استدعاء فنيين من شركة الغاز بالفيوم، والسيطرة على التسرب دون وقوع إصابات.

قطع الغاز عن العقار

وقام مسؤولي شركة الغاز بقطع الغاز الطبيعي عن العقار، لحين الانتهاء من تصليح مكان التسريب حفاظًا على أرواح المواطنين.

تحرير محضر بالواقعة

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال التسرب وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق..