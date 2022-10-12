«حياة كريمة» تطلق قافلتين «طبية وبيطرية» في منوف (صور)

نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع جامعة السادات قافلتين، واحدة طبية وأخرى بيطرية؛ من أجل خدمة أهالي مركز منوف، ضمن دور المبادرة الرئاسية في الارتقاء بمستوى معيشة الأهالي في القرى والمحافظات التي تعاني من ضعف الخدمات.

تخصصات طبية مهمة ومتنوعة

وضمت قافلتي حياة كريمة وجامعة السادات تخصصات طبية مهمة ومتنوعة، وهي: «أطفال، عظام، باطنة، جلدية»، فضلا عن خدمات التحاليل والكشف المبكر، كما قدمت القافلتين خدمة صرف العلاج لأهالي مركز منوف بالمجان.

علاج 400 طائر و369 من الماشية

ونجحت القافلة البيطرية في قرية سدود من علاج 400 طائر و369 من الماشية، فضلا عن تنفيذ قافلة إرشاد زراعي حضرها ما يصل إلى 260 مزارعا من أهالي المنطقة، بحسب ما أعلنته الصفحة الرسمية لمؤسسة حياة كريمة على «فيس بوك».

ويأتي دور هذه القوافل ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، والدور الذي تستهدفه مبادرة حياة كريمة من أجل الارتقاء بمستوى المعيشة في القرى الريفية النائية، والمحافظات التي تعاني من قلة الخدمات، من خلال تقديم جميع الخدمات لأهاليها دون مقابل، خاصة فيما يتعلق بالرعاية الصحية والكشوفات المبكرة في مختلف التخصصات الطبية.