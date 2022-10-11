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محمود الليثي يدلي بصوته في انتخابات «الموسيقيين»: ربنا يولي الأصلح

كتب:

أحمد عبدالرحمن
11:57 ص | الثلاثاء 11 أكتوبر 2022
محمود الليثي في انتخابات الموسيقيين

محمود الليثي في انتخابات الموسيقيين

أدلى الفنان محمود الليثي، بصوته في انتخابات مقعد نقيب الموسيقيين، والتي يتنافس فيها 4 مرشحين وهم مصطفى كامل، ومصطفى حلمي، وعلاء سلامة، وشريف حمدي، ويقود الفائز من المرشحين الأربعة، نقابة الموسيقيين لمدة 10 أشهر مقبلة.

انتخابات نقابة الموسيقيين

وقال الفنان محمود الليثي لـ«الوطن»، إنّ الفائز الحقيقي في الانتخابات هم الموسيقيين وأعضاء الجمعية العمومية، متابعًا: «نتمنى ربنا يولي من يصلح، لخدمة النقابة وأبنائها، وأنا لست في خلاف مع أي من المرشحين».

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