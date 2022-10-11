«كامل» و«حلمي» يتعانقان: المنافسة على «نقيب الموسيقيين» لا تفسد للود قضية

أشاد الناخبون في منافسات نقابة المهن الموسيقية، بحالة الترابط التي ظهرت بين الفنان مصطفى كامل والمايسترو مصطفى حلمي، المُتنافسان على مقعد النقيب، بعد عناقهما أمام الناخبين، حيث قالت لهما ناخبة: «ربنا يبعد عنكم ولاد الحرام»، حيث أكد الثنائي، أنّ الفائز في النهاية هم أعضاء الجمعية العمومية.

ووصل دكتور عاطف إمام، عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين، إلى نادي نقابة المهن التمثيلية، للإدلاء بصوته في انتخابات نقيب الموسيقيين، وأعلن دعمه للفنان مصطفى كامل.

ومن المقرر أن تستمر انتخابات نقابة المهن الموسيقية، حتى الخامسة من مساء اليوم في أفرع النقابة بجميع محافظات مصر.

أماكن التصويت الإلكتروني بانتخابات الموسيقيين

ومن المقرر إجراء عملية التصويت إلكترونيا داخل اللجان الانتخابية التالية:

القاهرة: نادي نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم.

الإسكندرية: مسرح عبدالمنعم جابر.

المنصورة: قاعة ميامي بطلخا.

وفي مقار النقابات الفرعية الآتية: دمنهور - طنطا - المحلة - شبين الكوم - بنها - دمياط - بورسعيد - الشرقية - بني سويف - المنيا - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان.