سوما تدعم زوجها مصطفى حلمي في انتخابات المهن الموسيقية: يمتلك فكرا جديدا

اتجهت الفنانة سوما، إلى مقر انتخابات نقابة المهن الموسيقية، لدعم زوجها المايسترو مصطفى حلمي، المرشح على منصب النقيب.

سوما تدعم زوجها المايسترو مصطفي حلمي

وقالت سوما لـ«الوطن»، إنّ شهادتها مجروحة في زوجها المايسترو مصطفى حلمي، فهو من عائلة فنية كبيرة، ووالدها كان نقيب المهن الموسيقية لمدة 3 دورات، وقدم العديد للموسيقيين في مصر.

وأضافت أنّ دعمها لمصطفي، جاء لأنها ترى فيه فكرا جديدا، يساعد في تطوير الموسيقي بمصر، متابعة: «أمنياتي له بالفوز، وبالتوفيق لجميع المرشحين».

انتخابات نقابة المهن الموسيقية

وبدأت انتخابات نقابة المهن الموسيقية، قبل قليل، ويتنافس على منصب النقيب الفنان مصطفى كامل، والمايسترو مصطفى حلمي، وعلاء سلامة، وشريف حمدي، والفائز من المرشحين الأربعة يقود النقابة لمدة 10 أشهر مقبلة.