حالة الطقس غدا الأربعاء.. غيوم وأمطار بالسواحل الشمالية والغربية

يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، غدًا الأربعاء الموافق 12 أكتوبر، وفقًا لما جاء في بيان هيئة الأرصاد الجوية قبل قليل.

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على شمال سيناء وجنوب الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بينما يكون لطيفًا أول الليل، مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية، أشار خبراء الأرصاد، إلى تكون الشبورة المائية صباحا، ويكون الجو غائم جزئيًا، مشمس على جنوب البلاد.

حالة الطقس غدا

وتوقع خبراء الأرصاد، سقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية بنسبة حدوث 20% مع طقس غائم جزئيا في معظم المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء على مدن ومحافظات الجمهورية كما يلي.

القاهرة 29- 20

العاصمة الإدارية 29 - 20

6 أكتوبر 30 - 20

بنها 30 - 21

دمنهور 28 - 21

كفر الشيخ 28 - 22

المنصورة 29 - 21

دمياط 28 - 22

بورسعيد 28 - 23

الإسماعيلية 30 - 18

السويس 29 - 18

الزقازيق 30 - 21

شبين الكوم 29 - 21

طنطا 29 - 21

شلاتين 33 - 24

الإسكندرية 27 - 20

العلمين الجديدة 27 - 21

وادي النطرون 30 - 22

مطروح 26 - 18

السلوم 29 - 17

سيوة 28 - 16

العريش 27 - 20

رفح 27 - 20

الطور 29 - 21

كاترين 27 - 15

رأس سدر 31 - 19

نخل 28 - 12

طابا 29 - 23

نويبع 31 - 24

حلايب 31 - 25

شرم الشيخ 32 - 24

الغردقة 31 - 23

مرسى علم 32 -24

الفيوم 30 - 19

بني سويف 30 - 19

المنيا 30 - 19

أسيوط 30 - 18

سوهاج 31 - 19

قنا 34 - 21

الأقصر 35 - 21

أسوان 36 - 22

الوادي الجديد 35 - 20

أبو سمبل 36 - 22

أبو رماد 33 - 23

رأس حدربة 31 - 22