حالة الطقس غدا الاثنين 10 أكتوبر.. مائل للبرودة خلال الليل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد متمثلة في الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر في بيان رسمي صادر اليوم، عن توقعات حالة الطقس غدا الاثنين، إذ تتكون في الساعات الأولى من الصباح شبورة مائية، ونشاط للرياح على جنوب البلاد.

حالة الطقس غدا

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن حالة الطقس غدا تشهد أجواء مائلة للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، كما يسود طقس حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس غدا خلال الليل، يكون لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفي الساعات الأخيرة من الليل يكون الطقس مائلا للبرودة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

وتوقعت الأرصاد، وجود فرص أمطار خفيفة بنسبة 20% على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا على مدن ومحافظات الجمهورية كالآتي:

القاهرة 29- 21.

العاصمة الإدارية 29- 21.

6 أكتوبر 30 - 20.

بنها 29 - 21.

دمنهور 29- 21.

كفر الشيخ 28 - 22.

المنصورة 29 - 21.

دمياط 28 - 22.

بورسعيد 27 - 22.

الإسماعيلية 29 - 21.

السويس 28 - 22.

الزقازيق 29 - 21.

شبين الكوم 29 - 21.

طنطا 28 - 22.

شلاتين 34 - 23.

الإسكندرية 27 - 21.

العلمين الجديدة 27 - 21.

وادي النطرون 27 - 21.

مطروح 27- 19.

السلوم 28- 20.

سيوة 27 - 17.

العريش 28 - 22.

رفح 27 - 22.

الطور 29 - 21.

كاترين 27 - 15.

رأس سدر 31 - 21.

نخل 28 - 14.

طابا 29 - 23.

نويبع 31 - 24.

حلايب 31 - 24

شرم الشيخ 32- 25

الغردقة 30 - 24

مرسى علم 31-24

الفيوم 29 - 21

بني سويف 29 - 20

المنيا 30 - 18

أسيوط 30 - 17

سوهاج 31- 19

قنا 33- 21

الأقصر 33- 21

أسوان 34- 21

الوادي الجديد 32- 18

أبو سمبل 35- 22

أبو رماد 34 - 24

رأس حدربة 32 - 23