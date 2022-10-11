تفاصيل إطلاق برنامج دراسي جديد في «حاسبات ومعلومات» أسيوط.. 8 تخصصات

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، بدء الدراسة في برنامج خاص جديد بكلية الحاسبات والمعلومات، وهو برنامج «الذكاء الاصطناعي - Artificial Intelligence»، وذلك استمرارا في تنفيذ استراتيجية الجامعة الهادفة إلى التوسع في طرح برامج خاصة ومتميزة في مختلف التخصصات بكليات الجامعة، بهدف تطوير العملية التعليمية المقدمة بما يواكب التطور العالمي ويعمل على تلبية احتياجات سوق العمل المتجددة والتي يزداد اعتمادها على التكنولوجيا يوما بعد يوم.

برنامج خاص بمصروفات

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد عبد المولى، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن البرنامج الذي تبدأ الدراسة به هذا العام الدراسي تم اعتماده كبرنامج خاص بمصروفات طبقاً للقرار الوزاري رقم 4067 لعام 2022، حيث من المقرر أن يقبل البرنامج الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بمجموع يبدأ من 357 درجة علمي علوم و326 علمي رياضة، وذلك امتدادا لما تقدمه الكلية من برامج خاصة مميزة على مدار السنوات السابقة.

8 تخصصات دراسية للطلاب

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة تيسير عبد الحميد، عميدة كلية الحاسبات والمعلومات، أن المشرف على البرنامج الدكتور عبد الرحمن حيدر، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، مشيرة أن البرنامج يتضمن 8 تخصصات دراسية للطلاب، وهي أساسيات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحوسبية والأنظمة الذكية وتعلم الميكنة ومعالجة اللغة الطبيعية والروبوتات وتفاعل الإنسان والحاسب وممارسة الذكاء الاصطناعي، مضيفة أنه على الطلاب الراغبين في الدراسة بالبرنامج التوجه لشئون الطلاب بالكلية للتسجيل.