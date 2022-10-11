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القبض على هاربة من الإعدام بالسلام.. وضبط عاطل خلال تنقيبه عن الآثار في المرج

كتب:

محمد بركات
12:39 م | الثلاثاء 11 أكتوبر 2022
سيارة شرطة ـ صورة تعبيرية

سيارة شرطة ـ صورة تعبيرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام أول والمحكوم عليها بالإعدام فى قضية " قتل " ، وذلك بمحل إختبائها بإحدى الشقق السكنية المستأجرة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر.

بمواجهتها بالحكم الصادر ضدها أقرت به تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

القبض على عاطل اثناء التنقيب عن الاثار بمنزله فى المرج 

القت الاجهزة الامنية القبض على عاطل بالقاهرة لقيامه بأعمال حفر وتنقيب عن الآثار وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بقيام أحد الأشخاص بأعمال حفر بقصد التنقيب عن الآثار بعقار كائن بدائرة القسم.بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم إستهداف العقار المشار إليه، وأمكن ضبط (عاطل - مقيم بدائرة القسم) حال قيامه بالتنقيب عن الآثار ، داخل العقار المشار إليه ، وعثر بداخله على (حفرة - الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب).

وبمواجهته إعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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