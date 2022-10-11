رحاب المغربي.. رحلة عطاء وطموح أكاديمي بدأ منذ الصغر: «الفضل لزوجي»

مواقف وقصص مفعمة بالطموح والعطاء والوفاء، مرت بحياة «رحاب معتصم» أحد الكوادر الشبابية النسائية التي لحقت بقائمة النجاح والتميز، وبدأت رحلة التحدي والتفوق منذ سن مبكرة، وتمتلك قصة عطاء وتحدي للصعاب ووفاء، وترى أن الطموح ليس له حدود وكذلك العطاء.

«رحاب»: ربنا رزقني بالتفوق منذ الصغر

الدكتورة رحاب معتصم المغربي أستاذ مساعد بكلية هندسة البترول والتعدين بجامعة السويس والجامعة الأمريكية وعضو مجلس النقابة العامة للمهندسين، شعبة التعدين والبترول والفلزات، قالت في حديثها لـ«الوطن»: «بفضل الله تعالى ربنا رزقني التفوق منذ الصغر، وكنت من المتفوقين في المراحل الدراسية من الابتدائي حتى الثانوية العامة، وتمكنت بفضل الله من تحقيق التفوق بمدرسة الثانوية بنات وحصلت على مجموع 100% والتحقت بكلية الهندسة التعدين والبترول».

أضافت: «حققت أمنية والدي رحمه الله والتحقت بكلية هندسة البترول، وبالطبع كان بداخلى دوافع للتفوق، وكنت مصممة لأهداف أخرى ووفقني الله، وحصلت على تقدير ممتاز في الفرقة الأولى، وبالطبع ارتفع سقف الطموحات في المجال الأكاديمي، وهذه الانطلاقة غيرت مجرى حياتي وتفكيري، وقررت أعيش الطموح الأكاديمي، وبالفعل تفوقت على نفسي».

حققت المركز الأول على أقسام الكلية

وأكملت: «كانت الانطلاقة قوية بفضل الله، وكان ختام الدراسة الجامعية بمنتهى القوة، وحصلت على المركز الأول على مستوى الكلية بأقسامها، وجرى تعييني معيدة».

الزواج مرحلة نجاح جديدة

«كأي بنت مصرية تزوجت و كان زوجي داعم لي بكل قوة لتحقيق حلمي وتكملة مسيرة الطموح الأكاديمي، وأنهيت التحضير للماجستير ثم الدكتوراه، وكنت أسعى للحصول عليها من جامعة متميزة»، موضحة أنها حصلت على منحة من أفضل 10 جامعات في العالم وقررت العودة للوطن.

وتؤكد أنها كانت تتطلع للحصول على الدكتوراه من جامعة مميزة، لكن أعطاني الله من فيض كرمه، وحصلت على منحة من أفضل 10 جامعات على مستوى العالم، وتمكنت من إثبات بأني جديرة بتفوقي، وجرى العرض بحصولي على الاستمرار في جامعات لندن، لكني قررت العودة إلى الوطن ونقل خبراتي للطلاب، وبالفعل تقدمت لشغل منصب أستاذ مساعد بالجامعة الأمريكية، بالإضافة إلى شغل منصب مدير معمل تحفيز إنتاج البترول بجامعة السويس.

حققت الفوز بعضوية النقابة العامة

وانتقلت «رحاب» إلى الحديث عن انتخابات نقابة المهندسين، والتي وصفتها بأنها كانت خطوة عكست لها، حب الزملاء ودعمهم لها حيث حصلت على أعلى الأصوات بـ شعبة التعدين والبترول والفلزات بالنقابة العامة للمهندسين، مؤكدة أن شعارها لا يوجد مستحيل طالما لدى الإنسان هدف وطموح، موضحة أن مثلها الدكتور الراحل أحمد زويل.

وأكدت في نهاية حديثها، يجب على الإنسان التطوير من قدراته، إذ أن الطموح ليس له حدود لديها، وبنفس الإصرار «العطاء ليس له حدود»، ووجهت الشكر والتقدير لزوجها على دعمها، بالإضافة إلى رسالة خاصة إلى والدها الراحل بأنها على الوعد والعهد.