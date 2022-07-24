لطلاب الثانوية.. اعرف أقسام كلية هندسة البترول والتعدين بجامعة السويس

بعد الإعلان عن اختبار القدرات للكليات المختلفة بالتنسيق الخاص بخريجي الثانوية العامة، انطلق البحث عن مميزات وأقسام الكليات بالجامعات المختلفة لذا تقدم «الوطن» المعلومات الخاصة بأقسام كلية هندسة البترول والتعدين جامعة السويس.

رئيس الجامعة: رؤية الكلية صيغت بمنتهى الدقة لتتماشى مع تطورات سوق العمل

كشف الأستاذ الدكتور السيد الشرقاوي رئيس الجامعة، عن أن فلسفة إنشاء جامعة السويس جاءت لتكون موجهة لخدمة المجتمع حيث تقدم عددا من البرامج التعليمية بمختلف كلياتها تتماشى مع متطلبات سوق العمل محليا وأقليميا ودوليا.

أقسام كلية البترول والتعدين بجامعة السويس

كلية هندسة البترول

ويتضمن المجالات العلمية التالية: هندسة البترول، هندسة حفر آبار، تسجيلات آبار البترول، هندسة إنتاج البترول، هندسة خزانات البترول، هندسة الغازات الطبيعية، جيولوجيا البترول، اقتصاديــات وتشريعات البترول، تطبيقات حاسب آلي، آلات ومعدات إنتاج البـترول، تقييـم الطبقات، آلات ومعدات حفر، اختبارات وتنشيط الآبار، تنشيط الطبقات البترولية، جيولوجيا تطوير حقول البترول، تكملة وصيانة الآبار، خواص صخور وسوائل الخزانات، تكنولوجيا آبار الغاز وعمليات التنمية.

قسم هندسة تكرير البترول والبتروكيماويات

يتضمن المجالات العلمية التالية: الهندسة الكيميائية والحيوية، عمليات مشتركة، اتزان الأطوار، التآكل الكيميائي، معالجة المياه في الصناعة، هندسة تفاعلات كيميائية، معالجة التلوث البيئي الكيميائي، أمن صناعي وبيئة، تفاعلات مشتركة، تصميم واقتصاديات مصانع، تطبيقات الحاسـب الآلي، صناعات كيميائية غير عضوية وعضوية، التحكم الآلي في الهندسة، هندسة تكرير البترول، خواص واختبار المواد البترولية، تصميم أجهزة الصناعات الكيميائية، هندسة البوليمرات، الصناعات البتروكيميائية، تصميم أجهزة تكرير البترول، معالجة الغازات البترولية، تكنولوجيا الوقود، نقل وتخزين البترول، تقييم البترول الخام.

قسم هندسة الفلزات والمواد

يتضمن المجالات العلمية التالية: هندسة وعلوم المواد، انتقال الحرارة في الفلزات وتطبيقاتها، السلوك الميكانيكي للمواد، تآكل الفلزات وحمايتها، تصميم وهندسة السبائك، هندسة استخلاص الفلزات الحديدية وغير الحديدية، تكنولوجيا المعالجات الحرارية، اقتصاديات وتنظيم المشروعات، تطبيقـات الحاسب الآلي في هندسة المواد، تشكيل المواد، هندسة فلزات نووية، البدائل المختلفة لإنتاج الصلب، ميتالورجيا المساحيق، المواد الإلكترونية، هندسة السيراميك، تكنولوجيا فحص المواد بالأشعة، ميتالورجيا اللحام، ميكانيكية التصلد، الأفران الميتالورجية، المواد المتراكبة، المواد الجديدة وصناعتها.

قسم هندسة التعدين

يتضمن المجالات العلمية التالية: هندسة المناجم، ميكانيكا الصخور، مساحة (مستوية وطوبوغرافيا تصويرية وجيوديسيا وفلك وتطبيقاتها في المناجم)، تكنولوجيا وتصميم المناجم السطحية وتحت السطحية، تجهيز الخامات، تهوية وتكييف المناجم وتصميم الشبكات، ماكينات المناجم وتداول الخامات، اقتصاديات وإدارة المناجم، طرق تعدين حديثة، الهندسة البيئية في صناعة التعدين، بحوث العمليات، تصميم الفتحات تحت السطحية، تطبيقات الحاسب الآلي في هندسة المناجم والمعادن، طرق خاصة لمعالجة الخامات، تحليل وتقييم المعادن، الخواص الطبيعية والكيميائية للمعادن، المعالجة الكيميائية للمعادن، المعادن الإقتصادية، هندسة الوقود، العمليات المشتركة في تجهيز الخامات، صرف المياه الجوفية في المناجم، تصميم وحدات المناجم، المنشآت تحت السطحية، السلامة والامن الصناعي.

قسم الهندسة الجيولوجية والجيوفيزيائية

يتضمن المجالات العلمية التالية: هندسة بيئية ومصادر الطاقة، الجيوفيزياء، جيولوجيا هندسية وتطبيقية، تطبيقات الحاسب الآلي، أجهزة قياس أرضية، هندسة الأنفاق، جيولوجية تصويرية والاستشعار عن بعد، جيولوجيا التعدين، اقتصاد وإدارة المشاريع، هيدرولوجي، جيولوجيا الحقل وفحص المواقع، هندسة الزلازل، بحوث العمليات التطبيقية، المياه الجوفية، الجيوكيمياء، إحصاء جيولوجي ونظم معلومات، استكشاف جيولوجي وجيوكيميائي عــن الخامات، نظرية أخذ عينات وتقييم خامـات وتسويقها، معادن الخامات، الهندسة الجيولوجية، الهندسة المدنية، مصادر المياه، الهندسة الجيوتقنية، ميكانيكا التربة والأساسات.

هذا بالإضافة غلى قسم العلوم والرياضيات الهندسية والمنوط به تدريس مقررات العلوم الأساسية الهندسية مثل الرياضيات والفيزياء والميكانيكا والكيمياء وعلوم الأرض، وهذا القسم لا يمنح درجة البكالوريوس.

أما مقررات العلوم الهندسية سيقوم بتدريسها المتخصصون من الأقسام الهندسية في كليتي الهندسة والتعليم الصناعي بجامعة السويس.

الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية

وأشار الشرقاوي إلى أن جامعة السويس تمنح بناءَ على طلب مجلس كلية هندسة البترول والتعدين درجة بكالوريوس الهندسة في التخصصات التالية: «هندسة البترول وهندسة تكرير البترول والبتروكيماويات وهندسة الفلزات والمواد وهندسة المناجم والهندسة الجيولوجية والجيوفيزيائية، وهندسة استكشاف وإنتاج البترول بنظام الساعات المعتمدة».