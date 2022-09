استقرار أسعار السيارات في مبادرة الإحلال.. و«نيسان» تبدأ من 223 ألف جنيه

أبقت مبادرة إحلال السيارات على أسعار سياراتها دون أي تغيير في شهر سبتمبر الجاري، وذلك منذ آخر تحديث للأسعار في 20 أغسطس الماضي، حسب قائمة أسعار سيارات الإحلال الدورية التي تصدر كل شهر.

سيارة BYD تبدأ من 228 ألف جنيه

بحسب قائمة أسعار سيارات مبادرة الإحلال، فإن سعر السيارة ماركة BYD فئة F3GLI MT هو 228 ألف جنيه داخل المبادرة، بينما يرتفع السعر للفئة F3 GLXI AT إلى 258 جنيهًا.

سيارة أكسنت تبدأ من 295 ألف جنيه

يبلغ سعر السيارة أكسنت فئة AT GL، في قائمة الأسعار 295.250 جنيه، والفئة AT SR داخل المبادرة 305.250 جنيه، في حين تباع السيارة فئة AT DAB ABS بسعر 315.250 جنيه، وفئة AT DAB PLUS بسعر 325.250 جنيه، وفئة AT Higline بسعر 335.250 جنيه.

سيارات ألنترا تبدأ من 325 ألف جنيه

أما سيارات ألنترا إتش دي، فبلغ سعر السيارة فئة AT GL داخل المبادرة 325.250 جنيه، وفئة AT SR بسعر 332.250 جنيه، وفئة AT DAB ABS بسعر 345.250 جنيه، وفئة AT Highline بسعر 350.250 جنيه.

233 ألف جنيه أرخص أسعار سيارات شيري

تشير قائمة أسعار سيارات مبادرة الإحلال إلى أنَّ السيارات ماركة شيري تبدأ بسعر 233 ألف جنيه للسيارة فئة ARRIZO MT، و321 ألف جنيه لفئة Tiggo3 و273 ألف جنيه للسيارة فئة ARRIZO CVT COMFORT.

أسعار سيارات نيسان صني

أما سيارات نيسان صني داخل مبادرة إحلال السيارات، فأسعارها تبدأ من 223.750 جنيه لفئة MT Base، و244.850 جنيه للسيارة فئة AT Base، و258.350 جنيه للسيارة فئة AT Mid، و269.350 جنيه للفئة AT Upper.

سعر سيارة سينترا

بحسب قائمة الأسعار، تباع السيارة سينترا بسعر 340.850 جنيه للفئة Base، و358.850 جنيه للفئة Mide، ضمن الأسعار المحددة للسيارات الملاكي.

طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، قال إنَّ الأسعار المعلنة من جانب المبادرة تشمل أعمال التجهيز بالغاز، مخصوم منها قيمة الحافز الأخضر الذي يحصل عليه المستفيد بالسيارة.