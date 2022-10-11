ارتفاع حصيلة القصف الروسي لأوكرانيا إلى 19 قتيلا و105 مصابين

استمرت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم، حيث تقوم وحدات الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق الأوكرانية وضرب مواقع في كييف، فيما تستمر الأخيرة في صد الضربات بدعم غربي.

روسيا: تحقق هدف الضربة ضد المدن الأوكرانية

وفي آخر التطورات، قالت روسيا إنها واصلت شن ضربات جوية طويلة المدى على البنية التحتية للطاقة والجيش في أوكرانيا، حيث قالت وزارة الدفاع الروسية: «تحقق هدف الضربة، أُصيبت كل المنشآت المستهدفة».

من جانبه، قال أندريه سادوفي، رئيس البلدية في مدينة لفيف الأوكرانية، إن ضربة صاروخية شنتها روسيا اليوم على البنية التحتية المهمة في المدينة تركت عددا من مناطقها دون كهرباء.

وكتب سادوفي على «تليجرام»: «نتيجة الضربة الصاروخية، سيبقى 30% من لفيف دون كهرباء لفترة مؤقتة، كما أن إمدادات المياه انقطعت أيضا في إثنين من أحياء المدينة، وتسببت ضربات صاروخية روسية أيضا في انقطاع الكهرباء عن منطقة لفيف الإثنين الماضي».

مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا وجرح 105 أشخاص

ومن جانبها أفادت أجهزة الطوارئ الأوكرانية بمقتل ما لا يقل عن 19 شخصا وجرح 105 أشخاص نتيجة الضربات الروسية على مناطق مختلف من أوكرانيا الإثنين الماضي، مشيرة، في إفادتها على حسابها في فيسبوك، أن هذه الحصيلة جاءت بحسب المعلومات الأولية.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قوله، إن الدخول في صراع مباشر مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي «الناتو» ليس في مصلحة موسكو، لكن روسيا سترد على تدخل الغرب المتزايد في الصراع الأوكراني، وأضاف: «نحذر ونأمل أن يدركوا خطر التصعيد غير المنضبط في واشنطن والعواصم الغربية الأخرى».

كما وردت تقارير عن انفجارات في لفيف وترنوبل وزيتومير غرب أوكرانيا، ودنيبرو وكريمنشوك في وسط البلاد، وزابوريجيا في الجنوب، وخاركيف في الشرق.