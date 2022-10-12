«مروة» تركت تخصصها وتفرغت لعمل التورتة والمعجنات: «بلاقي نفسي معاهم»

تقضي يومها ما بين الكريمة والدقيق والشيكولاتة ورائحة العجين والخبز الدافئة، ورعاية طفلها صانعة لها مجال عمل داخل منزلها، غير راكضة وراء إعلانات العمل أو منتظرة عملا حكوميا فقد حصلت «مروة محمد» العشرينية ابن محافظة سوهاج على ليسانس القانون بتقدير جيد، ولكنها لم تطرق باب القانون مطلقا لتتجه لهوايتها المفضلة بإعداد المخبوزات والمعجنات، وتشكيل الكريمة صانعة منها مجسمات ملونة.

مطالبات المقربين بصناعة المعجنات والتورت

تحظى منتجات مروة بإعجاب كل من يراها أو يتذوقها، فحصدت إعجاب الأهل والأصدقاء الذين طالبوها بأن تمتهن هوايتها وتصنع لها علامة تجارية تقدم التورت والمعجنات، بعد أن اعتمدها كل المقربين بمناسباتهم، رغم رعايتها لطفلها وزوجها، قررت مروة أن تبدأ العمل بصناعة التورت والتي استطاعت تشكيلها لتصنع منها ورودا ثم أشكالا كرتونية، وفقا لحديث «مروة» لـ«الوطن» أنها استطاعت تنمية موهبتها بصناعة الكيك والمعجنات بالحصول على عدة كورسات تعليمية مكنتها من إتقان استخدام عجينة السكر وتشكيل الكريمة فأصبحت تبدع بصناعة الأشكال الكرتونية التى يقبل عليها الأطفال خاصة «ماشا والدب» و«يونيكيرن» و«ميكى ماوس» وغيرها من الشخصيات الكرتونية مستخدمة ألوانا صحية، وهى أهم ما يشغل الأمهات عند صناعة التورتة، وأشارت إلى أن الفتيات يطلبن أكثر «اليونيكورن» بينما يتجة الصبية لطلب «سبايدر مان».

50 جنيها للتورتة

وقصدت «مروة» بعملها أن تمارس هواية تحبها وعملا تجيده، فضلا عن إضفاء السعادة للآخرين حيث إنها تصنع التورتة بداية من 50 جنيها لفردين، لتجعل الجميع قادرا على إسعاد أطفاله بيوم ميلادهم، بينما يبدأ سعر المعجنات من عشرة جنيهات للقطعة الواحدة قائلة إنها تجد نفسها بين الدقيق والمعجنات ورائحة الخبز.