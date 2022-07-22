فنادق بالغردقة تصنع «تورتة كنافة بالمانجو» بطول 10 أمتار «صور»

نظم عدد من المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة مهرجان الكنافة بالمانجو على الشواطئ المفتوحة بمشاركة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، حيث تم صنع «تورتة كنافة بالمانجو» طولها حوالي 10 أمتار على شواطئ الغردقة، وشمل المهرجان عصائر طازجة وسط احتفالات السائحين على أنغام الموسيقى في جو ترفيهي لإنعاش السياحة وعمل دعاية لمنتجعات وشواطئ الغردقة.

أطول تورتة كنافة بالمانجو

ومن جانبه قال على ناجي، الشيف العمومي المنظم للفعاليات، إنه جرى صنع أطول تورتة كنافة بالمانجو، طولها حوالي 10 أمتار بمشاركة 5 شيفات من قسم الحلواني باستخدام كميات كبيرة من المانجو و الكنافة و استغرقت حوالي ساعتين في تجهيزها./

ولاقي ذلك قبول وإعجاب السائحين الذين يحرصو على التقاط الصور التذكارية، ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة.

مهرجان الكنافة بالمانجو لتنشيط السياحة بالغردقة

وأشار سامح جمعة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، إلى أن الفنادق دائما تحرص على خلق جو ترفيهي وعمل أفكار لتنشيط السياحة فجاء مهرجان الكنافة بالمانجو على شاطئ البحر على أنغام الموسيقى والأغاني وسط فرحة واستمتاع النزلاء، تزامنا مع إجازة الصيف وتوافد الآلاف من المواطنين على الغردقة لقضاء إجازة الصيف، وارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة إلى مطار الغردقة الدولي من مختلف الجنسيات الأجنبية من مطارات أوروبا وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل لها منذ سنوات.