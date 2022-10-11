تحويلات مرورية بسبب مشروع بالوعات الأمطار بمحور النصر

تعيِّن الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة، وذلك لتنفيذ أعمال مشروع بالوعات الأمطار «المرحلة الثالثة» بمحور النصر قبل مطلع كوبرى الفنجري، على أن يتم تنفيذ الأعمال اعتباراً من اليوم الثلاثاء ولمدة 8 أيام فقط ليلاً ونهاراً، وذلك على النحو التالى :-

من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 10 مساء استقطاع حارة مرورية بعرض 2 متر بجوار الرصيف بطول 80 مترا تقريباً.

من الساعة 10 مساء وحتى الساعة 6 صباحاً تنفيذ أعمال الغلق الكلى لمطلع كوبرى الفنجرى تجاه مناطق صلاح سالم، على أن يتم فتح الطريق في تمام الساعة 6 صباحاً يومياً.

ومن جانبها، تعيِّن الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.