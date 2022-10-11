السيطرة على حريق ورشة أخشاب في الباجور بالمنوفية دون خسائر بشرية

نشب حريق هائل في إحدى ورش الأخشاب على طريق صلاح سالم في مدينة الباجور بمحافظة المنوفية، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، ونجحت في إخماد الحريق بدون إصابات.

السيطرة على حريق

وانتقل وليد سالم، نائب رئيس المركز لشئون المدينة، وقوات الشرطة إلى مكان الحادث، وتبين نشوب حريق في إحدى ورش الأخشاب على طريق صلاح سالم في مدينة الباجور، ونجحت قوات الحماية المدنية من خلال سيارات الإطفاء في إخماد الحريق بدون وجود أي إصابات ناتجة عن الحريق.

تحرير محضر بالواقعة

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية لمعرفة ملابسات وأسباب الحريق.