التحريات: ماس كهربائي وراء حريق حلوان.. والأب والأم حاولا محاصرة النيران

كشفت التحريات والتحقيقات التي أشرف عليها المقدم محمد مجدي رئيس مباحث المعصرة جنوب القاهرة، أنَّ الحريق الذي اندلع داخل حريق شقة سكنية بأحد العقارات بمنطقة الدواجن بكورنيش حلوان والذي نتج عنها وفاة 3 أطفال أشقاء، وإصابة الأب والأم والابن بحالة اختناق.

مصرع 3 أطفال أشقاء.. وإصابة الأب والأم وأحد الأبناء

وتبين سبب الحريق حدوث ماس كهربائي في التكييف بغرفة الصالة ما أدى لاشتعال النيران بقوة، وتصاعد الأدخنة بكثافة. كما أوضحت التحريات أنَّ الأب والأم حاصرا النيران وحاولا إخمادها بالمياه.

بيانات المتوفين والمصابين في حريق حلوان

وبالفحص تبين أن الأطفال الضحايا هم: «مكة حسن عماد» 4 سنوات و«معاذ حسن عماد» 12 سنة، والابن «محمد حسن عماد» 14 سنة، والمصابون هم الأب «حسن عماد» 40 سنة، والزوجة «إلهام نصر خيرى»، والابن «مصطفى حسن عماد» 10 سنوات ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

الاستماع إلى أقوال شهود العيان

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات التي تباشر التحقيق حول هذه الواقعة، واستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان حول الواقعة لكشف ملابساتها، وأمرت بنقل جثمان الأطفال الضحايا الي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.