مجموعة السبع تحذر روسيا من استخدام أسلحة نووية وبيولوجية في أوكرانيا

أعلن قادة مجموعة السبع، استمرار تقديم الدعم المالي والإنساني والعسكري والدبلوماسي والقانوني لدولة أوكرانيا طالما هناك حاجة لذلك.

تحذير من استخدام النووي

وأضاف قادة الدول السبع في خبر عاجل نقلته قناة سكاي نيوز عربية، أنهم يحذرون روسيا الاتحادية من عواقب وخيمة حال استخدام الأسلحة الكيمياوية أو البيولوجية أو النووية.

قصف قوي متبادل بين روسيا وأوكرانيا

وتأتي تصريحات قادة الدول السبع بعد ثلاثة أيام من قصف أوكرانيا لجسر القرم الذي يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم، وبعدها ردت روسيا بضرب أوكرانيا بصواريخ وصلت إلى العاصمة الأوكرانية كييف، وأسقطت قتلى وجرحى.

روسيا تحصل على أقاليم أوكرانية

وبدأت الأزمة الروسية الأوكرانية نهاية فبراير الماضي بعد إعلان أقاليم أوكرانية الاستقلال، ورغبتها الانضمام إلى روسيا التي حصلت بعد ذلك على 4 أقاليم وأجرت فيها استفتاءات للحصول عليها بشكل شرعي حسب رؤية موسكو.