ضبط 41450 كتابا مع صاحب مكتبة في الجيزة.. لا يملك تفويضا بالبيع

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك مكتبة كائنة بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة، ببيع وتوزيع العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعي دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

ضبط مالك المكتبة

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهداف المكتبة المشار إليها، وأمكن ضبط مالك المكتبة، مقيم بدائرة مركز شرطة شبرا خيت بالبحيرة، وبالتفتيش عُثر بداخلها على 41450 نسخة كتاب تعليمي لسنوات ومواد دراسية مختلفة للتعليم قبل الجامعي دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وبمواجهة المتهم أقر بأنه مالك المكتبة، وارتكابه المخالفات سالفة الذكر بقصد تحقيق الربح المادي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

التعدي على حقوق الملكية الفكرية

ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.