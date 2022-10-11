وزيرة البيئة عن «COP 27»: سنطلق عليه «مؤتمر التنفيذ».. ولدينا حلول لمصلحة الكوكب

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ «كوب 27» تشمل تحويل مدينة شرم الشيخ كأول مدينة خضراء على مستوى الجمهورية بتغيير نظم الممارسات، وإنشاء محطات للطاقة الجديدة والمتجددة لقاعات المؤتمر والفنادق عبر محطة جديدة للطاقة الشمسية، ووسائل النقل بالطاقة النظيفة «بالكهرباء أو الغاز»، وزيادة القدرة الاستيعابية لمطار شرم الشيخ، إضافة إلى استعدادات مركز المؤتمرات والمنطقة الخضراء المخصصة للمجتمع والشباب والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية، فيما تختص المنطقة الزرقاء بالفعاليات والجلسات الرئيسية للمؤتمر.

التنفيذ معناه ليس التعهدات المالية فقط

وأضافت «فؤاد»، خلال حوارها مع وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية «وام»، أن الدولة المصرية وضعت الدورة الحالية مؤتمر المناخ «كوب 27» تحت مسمى «مؤتمر التنفيذ»، والتنفيذ معناه ليس التعهدات المالية فقط وإنما التنفيذ بما يعود لمصلحة الكوكب والأجيال القادمة دون تفرقة ما بين دول نامية وأخرى متقدمة، كما أن الدولة تقصد بـ«مؤتمر التنفيذ» أننا قادرون على توفير الحلول، موضحة أن مؤتمرا المناخ 27 و28 يشكلان استكمالاً للدور الريادي لمصر والإمارات في دفع عجلة التنمية المستدامة والتنمية الصديقة للبيئة والتكنولوجيا التي تعمل لصالح الأجيال القادمة، إذ سيتم عقد كوب 27 في مصر و كوب 28 في الإمارات العربية المتحدة.

التحالف المصري الإماراتي في مجال التغيرات المناخية

وأوضحت وزيرة البيئة، أن التحالف المصري الإماراتي في مجال التغيرات المناخية سيعمل على رفع مستوى النظافة والاستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات عبر تطبيق مجموعة من أعلى المعايير العالمية منها تسخير التقنيات ضمن عمليات جمع النفايات وإعادة التدوير، وذلك بما ينسجم مع خطط مصر البيئية ويحقق آمالها في معالجة آثار الانبعاثات الضارة ويعزز الاقتصاد الدائري.