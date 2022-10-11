تفاصيل وظائف السفارتين البريطانية والأمريكية في مصر.. الشروط والمؤهلات

كشف الموقع الرسمي للسفارتين البريطانية والأمريكية عن عدد من الوظائف المتاحة للمصريين للعمل بمقرهما في القاهرة، وتختلف الرواتب ما بين الدولار والجنيه الإسترليني والمصري.

ويعرض التقرير التالي تفاضيل الوظائف الشاغرة في السفارتين البريطانية والأمريكية، وفق الموقعين الرسميين لهما على شبكة الإنترنت.

وظائف السفارة البريطانية

وتمثلت وظائف السفارة البريطانية بمصر، في مستشار تغير المناخ، وتضمنت شروط وضوابط التقديم لهذه الوظيفة الآتي:

- يشترط للتقدم أن يكون حاصلا على شهادة ذات صلة في موضوع متعلق بالمناخ أو البيئة، إضافة إلي وجود خبرة في إدارة البرامج والمهارات اللازمة ذات الصلة.

- آخر موعد للتقديم للوظيفة يوم 23 أكتوبر 2022.

- العمل بدوام كامل، ولمدة 36 ساعة أسبوعيًا، ومدة التعاقد 12 شهرا، والعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

- يكون الراتب بالدولار، وهو يقدر بنحو 2277 دولارا شهريًا، ما يعادل 44777 جنيهًا مصريا شهريًا.

وللاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بالتقديم والشروط والأوراق المطلوبة، يجب الدخول على موقع السفارة من هنا.

وظائف السفارة الأمريكية

أما الوظائف المتاحة وفق الموقع الرسمي للسفارة الأمريكية في القاهرة، فتضمنت ما يلي:

1- منصب مساعد التأشيرات في المكتب القنصلي:

وتضمنت ضوابط وشروط التقديم ما يلي:

- دوام العمل كامل، وتصل عدد الساعات إلى 40 ساعة في الأسبوع.

- يجب أن يكون المتقدم قادرًا على بدء العمل في غضون فترة معقولة من استلام تفويض الوكالة أو الموافقات.

- الراتب 202218 جنيها إسترلينيا سنويًا، ما يعادل 4393376 جنيها مصريا.

- آخر موعد للتقديم للوظائف في 12 أكتوبر الجاري.

2- عامل مستودع (قائد فريق) في مكتب الخدمات العامة

تضمنت الضوابط والشروط ما يلي:

- دوام العمل كامل، وتصل ساعات العمل لنحو 40 ساعة أسبوعيا.

- آخر موعد للتقديم للوظيفة في 12 أكتوبر الجاري.

- الراتب 130185 جنيها إسترلينيا، ما يعادل 2828391 جنيها مصريا سنويًا.

وللاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بالوظائف الخاصة بالسفارة الأمريكية يجب الدخول على الموقع الرسمي من هنــا.