«التنظيم والإدارة» يعلن عن حاجة النقل النهري لـ106 أخصائيين حاسوب وفنيين

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز ، عن حاجة قطاع النقل النهري التابع لوزارة النقل ، إلى شغل وظيفة تشغيل حاسوب آلي بالقطاع، سواء عن طريق التعيين بالنقل أول الانتداب أو الإعارة، من أي قطاعات حكومية أخرى.

«الوطن» تستعرض خلال التقرير التالي، أهم المعلومات والإجراءات والشروط وكافة تفاصيل التقدم للوظيفة الخالية وعدد المطلوب لشغلها بقطاع النقل النهري بوزارة النقل العام كما يلي:

أولا: أخصائي تشغيل حاسبات آلي

نوع الوظيفة المطلوب شغلها: أخصائي تشغيل حاسبات آلي عن طريق (نقل-ندب -إعارة).

بيانات الوظيفة المطروحة

الجهة طالبة الإعلان:الهيئة العامة للنقل النهري

المجموعة الوظيفية:الوظائف التخصصية

الجهه التابع لها:وزارة النقل

وصف الوظيفة:تقع هذه الوظيفة بادارة الحاسبات بمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذالقرار تختص بالاشتراك فى متابعة الاعمال المتعلقة بتشغيل وحدات الحاسبات الالكترونية

المهارات المطلوب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف

المهارات الأساسية:يقوم بإدخال البيانات ومراجعتها وتحديثها أولا بأول.

المهارات الفنية: يقوم بتشغيل قاعدة البيانات واستخراج المعلومات والمؤشرات المطلوبة ويقوم بوضع وتنفيذ برنامج صيانة الأجهزة والمعدات الفنية.

سنوات الخبرة:من (5 سنوات) حتى (15 سنة)

شروط المتقدمين للوظيفة

شروط المؤهل:مؤهل عالٍ مناسب

المستندات المطلوبة:طلب باسم السيد اللواء رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة النقل النهري، خطاب موافقة الجهة على النقل أو الندب أو الإعارة معتمد من السلطة لمختصة،بيان حالة وظيفية صورة بطاقة سارية.

***جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة**

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:وظيفة خالية

بداية الإعلان:2022/10/09

نهاية الإعلان:2022/10/23

العدد المطلوب:4

ثانيا : وظائف فنية (نقل-ندب-اعارة)

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:الهيئة العامة للنقل النهري

المجموعة الوظيفية:الوظائف الفنية

الجهه التابع لها: وزارة النقل

وصف الوظيفة:كما موضح بالملف المرفق

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:كما موضح بالملف المرفق

المهارات الفنية:كما موضح بالملف المرفق

سنوات الخبرة:من (5 سنوات) حتى (15 سنة)

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:مؤهل فنى متوسط / مؤهل فنى فوق متوسط

المستندات المطلوبة:خطاب موافقة الجهة على النقل او الندب او الاعارة معتمد من السلطة المختصةبيان حالة وظيفيةصورة بطاقة سارية

حالة الوظيفة:وظيفة خالية

بداية الإعلان:2022/10/09

نهاية الإعلان:2022/10/23

العدد المطلوب:102

بيانات الإتصال:التقدم بطلب باليد شخصياً ـ الزهراء ـ اثر النبى ـ مصر القديمة