مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: الدولة ترغب في الاستماع لكل الآراء الاقتصادية

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص والدولي بالحوار الوطني، إن مجلس الأمناء ناقش الموضوعات التي تشغل المواطن المصري، وبدأت اجتماعات المقررين ومجلس الأمناء لوضع الموضوعات النهائية التي تجري مناقشتها والاستماع إلى الآراء الأولية من الخبراء المشاركين.

صدمات الاقتصاد العالمي

وأوضح «صبري» خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الرئيس دعا للمؤتمر الاقتصادي في سبتمبر الماضي، بالتزامن مع المرحلة الاستثنائية لصدمات الاقتصاد العالمي، إذ شهد العالم توقفا مؤقتا بسبب أزمة كورونا، واتخذت الدول إجراءات متنوعة لمحاولة مواجهة التضخم وارتفاع سعر الفائدة.

الدعوة لمؤتمر اقتصادي دولي

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يرغب في الاستماع لكل الآراء المختلفة في الشأن الاقتصادي، فكانت الدعوة لمؤتمر اقتصادي دولي يتضمن الاستماع للآراء الدولية واستعراض المشكلات والبحث عن حلول، لافتا إلى أن المؤتمر يعقد على مدار 3 أيام بمشاركة الحكومة ورجال الأعمال وجهات الاستثمار والتمويل على مستوى العالم، بالإضافة لمشاركة أعضاء المحور الاقتصادي بالحوار الوطني في المؤتمر.

توصيات المؤتمر الاقتصادي الدولي تنفيذية

وأكد مقرر لجنة الاستثمار الخاص والدولي بالحوار الوطني، أن المؤتمر الاقتصادي ينتج توصياته كجهة تنفيذية لأن الحكومة هي المنظمة للمؤتمر، بينما الحوار الوطني رأيه استشاري للحكومة والدولة وترفع مخرجاته في شكل توصيات للحكومة، موضحا أن الحوار الوطني يتضمن مشاركة كل مواطن مصري لديه رأي، وبالتالي يمكن استخدام الأفكار والمقترحات الناتجة عن المؤتمر في الحوار الوطني بتطويرها ورفعها في شكل توصيات للرئيس.