فتح باب التحويل من برنامج لآخر بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

أعلنت جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية عن فتح باب التحويل من برنامج دراسي لآخر وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن، وذلك لطلاب الفرقة الأولى من خريجي مرحلة الثانوية العامة فقط، مؤكدة أن آخر موعد للتحويل هو يوم الخميس الموافق 13 أكتوبر الجاري.

التحويل يتم على أساس المجموع

وقال الدكتور طارق عبدالملاك، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالجامعة، إن التحويل يتم على أساس المجموع، موضحاً أن قبول الطالب للبرنامج المحول له يتوقف على حصول على المجموع الكلي للبرنامج.

وأضاف «عبدالملاك» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التحويل يتم من برنامج لآخر ويسرى على جميع برامج الكلية سواء برنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس و برنامج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبرنامج الطاقة الجديدة والمتجددة وبرنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية وبرنامج تكنولوجيا إنتاج ومعالجة ونقل البترول.

الكلية تهتم بتأهيل الطلاب لسوق العمل

وأوضح الدكتور طارق عبدالملاك، أن الكلية تهتم بتأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال التدريب في معامل مزودة بأحدث التقنيات والتدريب ميدانياً في العديد من الشركات الصناعية.

وفي سياق متصل، تستمر جامعة الدلتا التكنولوجية في عقد المقابلات الشخصية لطلاب الدبلومات الفنية المرشحين للجامعة من قبل مكتب التنسيق الرئيسي، وقال الدكتور عربي السيد كشك، رئيس الجامعة، إن المقابلات الشخصية لطلاب الثانوية الفنية 5 سنوات والمعاهد الفنية المُرشحين للإلتحاق بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، تسير بصورة منتظمة، موضحا أن المقابلة تهدف إلى التعرف على مهارات الطلاب ومدى معرفتهم بالبرنامج الذي يرغبون في الالتحاق به.

وأضاف «كشك» لـ«الوطن»، أن الجامعة وفرت كافة الخدمات اللوجستية والرعاية للطلاب وتوفير مناخ ملائم للطلاب لأداء المقابلات، مؤكدًا أن دور الجامعة لا يقتصر على العملية التعليمية فقط وإنما تعليم وتدريب وبحث وتثقيف وتنمية مهارات الإبداع والإبتكار وذلك من خلال البيئة التعليمية المتوفرة لهم بالجامعة من معامل وقاعات تدريس.