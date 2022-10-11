بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في انهيار سلم منزل بأسيوط

أصيب 4 أشخاص بجروح متفرقة بانحاء الجسم، نتيجة انهيار سلم منزل بقرية موشا التابعة لمركز أسيوط، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بلاغ بانهيار سلم منزل بقرية موشا

كانت غرفة عمليات محافظة أسيوط تلقت إخطارا من رئاسة مركز أسيوط يفيد بانهيار سلم داخلي بأحد المنازل بشارع العسقلاني بقرية موشا دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، بالإضافة إلى حسني درويش، رئيس المركز، وأحمد ثابت، نائبه، ورفعت هيكل، رئيس قرية موشا، وتبين انهيار جزء من سلم داخلي لمنزل بقرية موشا في شارع العسقلاني، ملك «مصطفى ج. ع».

أسماء المصابين في الحادث

ونتج عن الحادث إصابة كل من هند أحمد عبدالرحمن، 26 عاما زوجة صاحب المنزل، وشقيقها حسن أحمد عبدالرحمن، 23 عاما، وطفلتين هما رضوى وسلمى مصطفي جمال، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة، وانتقلت قوات الدفاع المدني إلى مكان الانهيار وتم فرض كردون بمحيط المنزل، وكلفت رئاسة مركز ومدينة أسيوط بتشكيل لجنة بالتنسيق مع الإدارة الهندسية لمعرفة سبب الانهيار وصلاحية باقي المنزل المنهار.