مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق في طنطا

لقى تلميذ في العقد الثاني من العمر، مصرعه إثر تعرضه لحادث سير أثناء عبوره الطريق، بمنطقة العجيزي التابعة لمدينة طنطا في الغربية، وجرى نقله إلى مستشفى طنطا الجامعي، في محاولة لإسعافه إلاً أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إخطارا بالواقعة

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم أول طنطا، يفيد بورود بلاغ بمصرع تلميذ في العقد الثاني من العمر، إثر تعرضه لحادث سير أثناء عبوره الطريق بمنطقة العجيزي.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين إصابة الطالب يدعى معاذ طارق، مقيدًا بالصف الأول الثانوي، بنزيف داخلي وكسور وكدمات وسحجات متفرقة، بعد تعرضه لحادث سير، ونقل على إثرها إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

ضبط السيارة

وحرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، والتحفظ على السيارة وقائدها، وندب الطب الشرعي وتشريح الجثة ومعرفة سبب الوفاة، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.