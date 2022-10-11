إصابة تاجر وابنته في حريق بسبب صاعق ناموس بالجيزة 

أصيب تاجر ونجلته في حريق اندلع داخل مسكنهما، وتمكنت الحماية المدنية من إخماد الحريق، وجرى نقل المصابين لمستشفى أم المصريين، وتحرر محضرًا بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

بلاغ بالواقعة

بدأت التفاصيل عندما وردت معلومات للواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم الجيزة، باندلاع حريق بشقة سكنية كائنة حاره حسين شاكر من شارع خوفو دائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أن العقار7 طوابق، والشقة محل البلاغ بالطابق الـ 4 نشوب حريق بالصالة وغرفة وحمام ومطبخ بمساحة 50 مترًا، وجرت عملية الإخماد والتبريد بمعرفة الحماية المدنية وتبين إصابة قاطني الشقة كلا من تاجر غسالات يبلغ من العمر 45 عامًا مصاب حروق سطحية بالقدمين، ونجلته 16سنة طالبة ثانوي مصابة بحروق سطحية بالقدمين.

ماس كهربائي من صاعق ناموس

بمناقشتهما أمام العميد دكتور حسن دكروري مأمور قسم شرطة الجيزة أقرا بحدوث ماس كهربائي من صاعق ناموس أثناء تشغيله، وجرى نقلهما لمستشفى أم المصريين واتخاذ الإجراءات القانونية.

نصائح الحماية المدنية

وأكد اللواء عبد القادر ممدوح مدير الحماية المدنية السابق لـ«الوطن»، ضرورة صيانة الأجهزة الكهربائية بصورة دورية، والمحافظة على جودة التوصيلات الكهربائية، وتركيب آليات وقائية ضد الحريق.