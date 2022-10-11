«الصيادلة» تحذر من بيع الأدوية عبر تطبيقات السوشيال: «سنقاضيه»

علق الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل النقابة العامة للصيادلة، على تقدم «الصيادلة» ببلاغ لجهاز حماية المستهلك ضد تطبيق شهير لحجز مواعيد الأطباء، إذ ذكر أننا الآن أمام قضية أمن قومي، فالدواء المصري يخص صحة المواطنين، ونرى في معظم الدول يتم التعامل مع الأمر من المنطلق ذاته، موضحًا أن هناك قصورًا في بعض الجوانب، ويجب رفع وعي المواطنين بالتوازي مع إجراءات الدولة بالضرب على أيدي مصانع بير السلم، وأي مسار غير مرخص.

ضبط عدد من القائمين على المواقع والتطبيقات الخاصة ببيع الأدوية

وأضاف «الوكيل»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، ويعرض على شاشة «سي بي سي»، أن نقابة الصيادلة أرسلت مخاطبات لجهاز حماية المستهلك حول مخالفات جسيمة تتمثل في بيع الدواء عبر السوشيال ميديا، وجرى ضبط عدد من القائمين على المواقع والتطبيقات الخاصة ببيع الأدوية، «لدينا مشكلة كبيرة في أن المصدر الشرعي الوحيد لبيع الدواء لا بد أن يكون هو الصيدلية لما عليها من رقابة كافية».

السوق الموازي غير مراقب

وأوضح وكيل النقابة العامة للصيادلة، أن أي دواء يباع في أي تطبيق أو أي صفحات تواصل اجتماعي ليست مسجلة في وزارة الصحة والسكان وغير آمنة على صحة المواطنين، فهناك لجنة فنية داخل الوزارة دورها أن توافق أو تمنع الإعلان عن الأدوية، إلا بعض الأدوية الوصفية، لكن الصيدلية هي المنفذ الوحيد والقانوني لبيع الدواء، «لدينا تطبيق يقوم بعمل سوق موازي، وهذه مشكلة كبيرة لأنه غير مراقب».

التطبيقات لا نعرف أحدا منها حتى نقاضيه

وتابع: «يجب أن نسأل، من أين حصل هذا التطبيق على الأدوية؟ المصادر غير شرعية، كيف نضمن أمان هذه الأدوية، ولو بيعت الأدوية عبر الصيدلية فإننا يمكنها مقاضاتها في حالة حدوث أي خطأ، لكن التطبيقات لا نعرف أحدا منها حتى نقاضيه».