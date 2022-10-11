«الصيادلة» تتقدم ببلاغات إلى النائب العام ضد تطبيقات تبيع الأدوية عبر الإنترنت

تقدمت نقابة الصيادلة، اليوم الثلاثاء، ببلاغين إلى النائب العام ضد تطبيقي دوايا وميدي كونسلت، لتقديمهما خدمة دوائية صحية دون تصريح أو ترخيص أو ضابط رقابي.

وأضافت النقابة، في بيان صادر عنها، أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لسلسلة الإجراءات القانونية التي تتخذها للتصدي لظاهرة التطبيقات الإلكترونية والمواقع التي تبيع أدوية عبر الإنترنت، والتي انتشرت في الآونة الأخيرة دون رقيب أو رادع، على حد تعبيرها.

بلاغات ضد تطبيقات ومواقع تبيع أدوية عبر الإنترنت

وتابعت: توجهت النقابة ببلاغ لمباحث الإنترنت ضد تطبيق (أمن إيجيبت) برقم محضر 6 أحوال بتاريخ 8 أغسطس 2022، وأكدت النقابة في البلاغات المقدمة على مخالفة هذه التطبيقات الالكترونية لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، والذي حصر في نصوصه المؤسسات الصيدلية فقط التي لها الحق في بيع الأدوية، كما جرم القانون بيع أي دواء للجمهور إلا عن طريق صيدلية مرخصة يديرها صيدلي.

وأكملت: ذكرت النقابة في البلاغات المقدمة مخالفة التطبيقات الإلكترونية للقانون رقم 206 لسنة 2017 بشأن الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، حيث أن هذه التطبيقات تقوم بالترويج لبعض العقاقير والمستحضرات لصالح بعض شركات الأدوية، كما خالفت التطبيقات اللائحة الداخلية 189 لسنة 1970 والتي تضمنت أن لا يزاحم الصيدلي زملاءه بطريق غير مباشر وأن يمتنع عن المضاربة.

بيع الأدوية المغشوشة والمعاد تدويرها

وأكدت نقابة الصيادلة، أن «هذه المواقع المخالفة يمكن عن طريقها بيع الأدوية المغشوشة والمعاد تدويرها وغير معلومة المصدر، حيث أنها غير خاضعة لأي رقابة كونها بالأساس كيانات غير قانونية».