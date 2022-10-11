وفاة مواطن وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم أعلى كوبري عباس

لقى مواطن مصرعه ويصارع اثنين آخرين الموت إثر حادث تصادم أعلى كوبري عباس بدائرة قسم شرطة الجيزة، وجرى نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة مستشفى أم المصريين، بينما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفى.

بلاغ بالحادث

بدأت التفاصيل عندما وردت معلومات للواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم الجيزة، تفيد بوقوع حادث تصادم ووقوع مصابين ومتوفى أعلي كوبري عباس، القادم من المنيل، اتجاه الجيزة، دائرة القسم .

بالانتقال والفحص تبين إصابة طالب 23 سنة، مقيم مصر القديمة، القاهرة مصاب بكدمة في الرأس وجرح قطعي بالرأس وسحجات بالقدمين، وطالب 22 سنة، مقيم بالرماية الأهرام مصاب بكسر بكف اليد اليمني وكدمة بالرأس، واصطدم بمواطن 48 سنة مقیما بدائرة القسم مصاب جرح قطعي بالرأس وكسر بقاع الجمجمة، حال عبوره نهر الطريق اصطدم به الأول وتوفى متأثرا بإصابته المشار إليها.

جرى نقلهم إلى مستشفى أم المصريين، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.