مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم سيارة وتوك توك بالفيوم

لقي شخص مصرعه، وأصيب 8 آخرين، في حادث تصادم مروّع وقع بين سيارة وتوك توك، صباح اليوم الثلاثاء، على مفارق يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة.

وهرع الجميع لمساعدة المصابين في الحادث، لحين وصول سيارات الإسعاف، والشرطة إلى مكان الحادث.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد عمر محمد عبد المنعم، مأمور مركز شرطة يوسف الصديق، يفيد وقوع حادث تصادم مروّع بين سيارة أجرة وتوك توك ووجود متوفي وعدد من المصابين.

مصرع شخص وإصابة 8

وعلى الفور، انتقلت قوة من مركز شرطة يوسف الصديق تحت إشراف المقدم عبد الله عثمان رئيس المباحث إلى مكان البلاغ، وتبينّ مصرع شخص وإصابة 8 آخرين، ووقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين.

نقل الجثة والمصابين للمستشفى

ودفع مرفق الإسعاف بمحافظة الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، التي صرحت بتسليم الجثمان لذويه فور الانتهاء من توقيع الكشف الطبي عليها وبيان أسباب الوفاة، وإنهاء تصاريح الدفن.

جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، كما تم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.