إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على طريق القاهرة الفيوم

أصيب 3 أشخاص بجروح وكدمات وكسور متفرقة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، في حادث تصادم مروّع وقع بين سيارتين، صباح اليوم الثلاثاء، على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، وذلك بسبب السرعة الزائدة.

وتوقفت حركة المرور على الطريق، وهرع المارة إلى السيارتين لمساعدة المصابين، وإخراجهم من السيارتين، وأبلغوا الشرطة والإسعاف.

بلاغ بحادث تصادم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم مروّع بين سيارتين، على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، ووجود مصابين.

إصابة 3 أشخاص

وعلى الفور، هرعت قوة من مركز شرطة طامية تحت إشراف المقدم محمد عشري رئيس المباحث إلى مكان الحادث على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، بعد بوابات الرسوم «الكارتة» اتجاه الفيوم، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم حسب حالة كل منهم بعد عمل الفحوصات والأشعة اللازمة.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، كما تم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.