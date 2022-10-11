مصرع شخص في حادث تصادم سيارتين على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

لقي شخص مصرعه، في حادث تصادم بين سيارتين اليوم الثلاثاء، على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة للسيارتين واختلال عجلة القيادة في يد السائقين، وعدم قدرتهما على التوقف فاصطدما معًا بقوة، ولقي أحدهما مصرعه.

وتوقفت حركة المرور على الطريق، وهرع المارة لمساعدة من في السيارتين، فتبينّ مصرع سائق أحد السيارتين، فاستغاثوا بشرطة النجدة والإسعاف.

بلاغ بحادث تصادم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مدير شرطة النجدة بالفيوم، يفيد تلقيهم بلاغًا من الأهالي، بوقوع حادث تصادم مروّع بين سيارتين على طريق القاهرة أسيوط الغربي بنطاق المحافظة ووجود متوفي.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث على طريق أسيوط الغربي، وتبينّ وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى ملاكي، مما أسفر عن مصرع سائق السيارة الملاكي، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة داخل سيارته فور وقوع الحادث.

نقل الجثة للمشرحة

واستدعت قوات الشرطة، سيارة إسعاف، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق، التي صرحت بتسليم جثمان المتوفي لذويه عقب الانتهاء من إعداد تقرير بأسباب الوفاة، وإنهاء الإجراءات اللازمة.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، كما تم تحرير المحضر اللازم بالحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.