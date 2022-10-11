استعدادات القليوبية لمواجهة الأمطار والسيول خلال فصل الشتاء

قال عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن المحافظة استعدت لموسم الأمطار والسيول خلال فصل الشتاء، وذلك للتعامل الفوري مع التغييرات المناخية التي قد تشهدها المحافظة خلال الفترة القادمة، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الصادرة في هذا الشأن، وذلك خلال ترؤسه للاجتماع الموسع مع كافة القطاعات الخدمية للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال فصل الشتاء.

الاستعدادات النهائية للتعامل مع الأمطار

جاء ذلك بحضور ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية، وممثل عن مديرية الأمن، والدكتور سمير حماد، نائب المحافظ، ورؤساء المدن والأحياء، ووممثلي شركات مياه الشرب بالقليوبية والقاهرة، وممثلي شركات كهرباء شمال القاهرة والقليوبية، وممثل عن الحماية المدنية، ومديري إدارة الأزمات وغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، والمكتب الفني.

الحد من آثار موجات الطقس السيئ

وبدأ محافظ القليوبية الاجتماع بالتأكيد على إتمام كافة الاستعدادات لاستقبال فصل الشتاء لمواجهة أي تداعيات مُحتملة قد تترتب عن هطول أمطار غزيرة، بالإضافة إلى العمل وفقاً لخطة محددة تساهم في الحد من آثار موجات الطقس السيئ.

ووجه «الهجان» تعليماته إلى الوحدات المحلية والقروية بتنفيذ أعمال تطهير بالوعات صرف مياه الأمطار والمرور على جميع المرافق للتأكد من جاهزيتها، علاوة على جاهزية سيارات الكسح والمعدات التابعة للوحدات، والتأكُد من سلامة جميع أعمدة الإنارة على مستوى المحافظة، علاوة على أهمية يقظة جميع الأجهزة والاستعداد الدائم لمواجهة أي خطر تتعرض له المحافظة، مُشددا على ضرورة العمل الجماعي وتكاتف الجهود والتواصل المستمر وتبليغ غرف العمليات بالأحداث، وسرعة الأداء في مواجهة مثل هذه الأزمات في حالة وقوعها.

جاهزية مركز الإغاثة وإدارات «التضامن»

وشدد المحافظ على ضرورة جاهزية مركز الإغاثة والإدارات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي، للتعامل السريع في حال حدوث انهيارات للمباني أو المنازل جراء سقوط الأمطار الغزيرة، وتنفيذ خطة بالتعاون مع مديرية التموين لتوفير الاحتياجات المطلوبة من السلع، واستعداد مديرية الشباب والرياضة والتربية والتعليم والصحة لاستقبال أي حالات في حال وقوع أي أزمات، بالإضافة إلى متابعة جميع بالوعات الأمطار ومطابق الصرف بنطاق المحافظة وتطهيرها من أي عوائق أو أتربة، استعدادا لمواجهة هطول الأمطار المتوقعة خلال الفترة المقبلة بناء على توقعات من هيئة الأرصاد الجوية.

يأتي ذلك بالإضافة للتأكيد على جاهزية مختلف القطاعات لمواجهة أية تقلبات جوية خلال فصل الشتاء، وتنفيذ خطط توزيع الشفاطات والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق لشفط أي تراكمات للمياه الناتجة عن هطول الأمطار حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية، مع تمركز ودعم فرق الطوارئ والتدخل السريع بجانب هذه النقاط قبل هطول الأمطار.

استنفار كامل للتعامل مع الشكاوى

ووجه «الهجان» رؤساء المدن والأحياء بالتواجد الميداني حيال وجود أي طارئ وسرعة التواصل والتنسيق مع كافة الجهات المعنية تيسيرا وحفاظا على سلامة المواطنين وعدم تعطيل الحركة المرورية، بالإضافة إلى استمرار متابعة أعمال تطهير بالوعات الأمطار أولاً بأول، للتأكد من قيامها بتصريف أية كمية متوقعة من الأمطار، موجها مدير إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة باستنفار كامل للتعامل الفوري مع الشكاوى التي ترد بأماكن تجمع المياه، وتبليغ الوحدات المحلية والتنسيق والمتابعة مع الشكاوى لحين الانتهاء من أسباب الشكوى وتبليغ الشاكي بذلك، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين وعدم تعطل الحركة المرورية.

تخصيص أرقام للشكاوى

وأشار محافظ القليوبية أن المحافظة خصصت أرقاماً للإبلاغ عن أي شكوى، من خلال غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة، لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الـ 24 ساعة، والتعامل مع أية بلاغات أو شكاوى على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة 114، أو الأرقام 0133222979 - 0133212466، أو عن طريق رسائل «واتساب» على رقم 01119992624.