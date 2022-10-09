استعدادات استباقية لاستقبال فصل الشتاء والأمطار والسيول المتوقعة

ترأس المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، لمتابعة سير العمل بالمشروعات وخطط العمل المقبلة واستعدادات موسم الشتاء، بحضور مسئولى الشركة القابضة ورؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة.

التنسيق بين غرف طوارئ الشركات

وشدد رئيس الشركة القابضة، على ضرورة اتخاذ الإجراءات والاستعدادات الاستباقية لاستقبال فصل الشتاء والأمطار والسيول المتوقعة، فى إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وتضمنت الإجراءات التالي: (الانتهاء من تطهير جميع بالوعات الأمطار - إصلاح أي تلفيات في بالوعات الأمطار - تطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية - صيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى - مراجعة وحدات التوليد الاحتياطية – وضع خطط لتمركز الشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكبارى - تجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة - التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط الأمطار ومدى كثافتها - رفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء - التنسيق بين غرف طوارئ الشركات وغرف عمليات المحافظات والجهات المعنية).

خطة انتشار مسبقة لمعدات الطوارئ وتحديد نقاط التمركز للمعدات

وكلف المهندس ممدوح رسلان، رؤساء مجالس شركات المياه والصرف الصحى بمحافظات الجمهورية، بوضع خطة انتشار مسبقة لمعدات الطوارئ وتحديد نقاط التمركز للمعدات بشكل دقيق على نظم الخرائط الجغرافية GIS، لسرعة انتشار المعدات ومتابعة أماكن تواجدها أثناء التعامل مع الأمطار.

المتابعة المستمرة للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية

وأكد ضرورة المتابعة المستمرة للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية خلال الفترة المقبلة، ورفع درجات التأهب والاستعداد، وتشكيل غرفة طوارئ مركزية بالشركة القابضة للتنسيق مع غرف الطوارئ الشركات التابعة بمختلف محافظات الجمهورية.