طلاب جامعة حلوان يحررون 13 ألفا و102 مواطن من الأمية

نجح طلاب وطالبات جامعة حلوان في تحرير 3154 مواطنا من الأمية في دورة يوليو 2022، ليصل إجمالي عدد من مُحيت أميتهم عبر الجامعة إلى 13102 شخص، طبقا للتقرير الصادر من هيئة تعليم الكبار.

«قنديل»: الجامعة حريصة على تحقيق رؤية مصر 2030

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، أن دور الجامعة في المشروع القومي لمحو الأمية يعكس دورها الحيوي في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، موضحاً دعم كل المشروعات القومية في المجتمع، وفي مقدمتها المساهمة في مجابهة قضية الأمية في مصر لما يترتب عليها من مخاطر حقيقية على مجالات التنمية المستدامة في مصر.

وأضاف «قنديل»، في بيان له، أن الجامعة حريصة على الدعم الكامل لتحقيق رؤية مصر 2030 في الجمهورية الجديدة، من خلال المساهمة في تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان التي أطلقتها القيادة السياسية، وذلك من خلال تنفيذ خطة متكاملة لدعم المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى الجامعة.

آليات دمج طلاب الجامعة في المشروع القومي لمحو الأمية

من جانبها، أشارت الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحث، إلى أهمية ومردود المشروع القومي لمحو الأمية على تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع، ضمن مبادرة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، لدمج طلاب الجامعة للالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية، وذلك من خلال عدة آليات، من بينها عقد الدورات التدريبية المؤهلة للطلاب بالكليات للالتحاق بالمشروع، إضافة إلى الندوات التوعوية للطلاب التي يعقدها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتنسيق والتعاون مع الكليات المشاركة في المشروع، ونشر ثقافة العمل التطوعي بين أبناء الجامعة للمساهمة في القضايا القومية وفي مقدمتها مواجهة قضية الأمية.

الجامعة تستهدف إعادة التأهيل لتلبية احتياجات المجتمع

وأوضح الدكتور أحمد عبدالرشيد، المشرف على المشروع، أن إجمالي عدد المواطنين الذين حُرروا من الأمية من قبل طلاب وطالبات جامعة حلوان طبقا للتقارير الصادرة من الهيئة العامة لتعليم الكبار في الفترة من أكتوبر 2020 حتى يوليو 2022 وصل إلى 13102 مواطن ومواطنة.

وأكد أن الجامعة تستهدف إعادة التأهيل والتدريب بما يلبي احتياجات المجتمع ويحقق متطلبات التنمية المستدامة من الكوادر البشرية الفاعلة والواعية بقضايا المجتمع والوطن ونشر ثقافة محو الأمية بمفهومها الحضاري، باعتباره مفهوما تنموياً قومياً وليس تعليمياً، لمساعدة المجتمع المحيط بالنطاق الجغرافي للجامعة على النمو والنهوض والارتقاء، بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقا لرؤية مصر 2030 في الجمهورية الجديدة بلا أمية.