جامعة حلوان تحتفل بـ«المولد النبوي».. وقابيل: على الشباب التسلح بالأمل

نظمت جامعة حلوان احتفالية بمناسبة المولد النبوي، اليوم الثلاثاء، بحضور الداعية الدكتور أسامة قابيل، أحد علماء الأزهر، والفنان ماهر إسماعيل، وقال الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، إن «الاحتفالية تأتي للتذكير بأعظم الخلق، فلو أردنا قدوة لن نجد أفضل منه، في كفاحه لنشر الدعوة، والتسامح والعفو والمغفرة وحب الآخر، فهو قدوة يمشي على الأرض».

«قابيل»: الأنبياء هم المثل الأعلى

من جانبه، قال الدكتور أسامة قابيل، إن دور الشباب هو الاقتداء بمن سبقوهم من الأنبياء والعلماء والأدباء، والحث على منفعة الوطن كلٌ في مكانه وتخصصه، مؤكدا أن الأنبياء والصالحين هم المثل الأعلى والقدوة الحسنة، وبعدهم العلماء «ورثة الأنبياء».

ودعا الطلاب إلى الاقتداء بهم، ليكون لهم الدافع الحقيقي في النجاح والتفوق، لخدمة أفراد مجتمعهم ووطنهم الغالي، مضيفا «لا يوجد لدينا ذكرى في الإسلام أعظم من ذكرى مولد الرسول، ونحن نجتمع اليوم في جامعة حلوان للاحتفال بها، لأنها تأتي فضل ورحمة وفرحة للمسلمين، فالنبي أرسل رحمة للعالمين، لكي يكون رسالة للعالم، وخاتم للأنبياء».

دعوة الشباب للتركيز على تلقي العلم

وأشار قابيل إلى أن «شبابنا عليه ان يواكب التطورات الحديثة، مع استمرار مصر في بناء الجمهورية الجديدة، ليكونوا نموذجا ناجحا يفتخر به العالم»، كما دعاهم إلى التركيز على تلقي العلم، وأن يكونوا مصدر نفع، ويتسلحوا بالأمل، ويتدربوا، ويركزوا على العلوم التطبيقية الحديثة، لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في جميع المجالات.