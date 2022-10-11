مصطفى كامل: اجتماع بـ«الموسيقيين» لوضع ضوابط لأغاني المهرجانات

قال الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، إن قرار التعامل مع المهرجانات يكون من خلال مجلس الإدارة بعد دعوة قامات موسيقية لنتفق جميعا ونحلل من المهرجانات ما هو حلال ونحرم ما هو حرام في إطار الالتزام بضوابط النقابة، وضمان عدم تلويث المجتمع بألفاظ غير لائقة.

وتابع كامل، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»: «في فرق بين مزاجي الشخصي وبين الناس، أنا شخصيا بحب أم كلثوم واتربيت على فنها، وذوقي الشخصي لا يصح التعامل به في إدارة مؤسسة، وقبل ما أكون مغني كنت شاعر وملحن، وحياتي اتبنت على كلمة حلوة كتبتها لمطرب، وهفضل محافظ على كل ما يدخل للبيت والأسرة».

وأوضح أن هناك شكاوى من وجود بعض مواطن الخلل في إطار الحالة الاقتصادية التي تملأ العالم، متابعا: «الإعانة مطلوبة في الوقت الذي يعاني فيه الجميع من ضعف الموارد بشكل عام نتيجة للأزمات الراهنة على مستوى العالم، والناس كانت بتشتكى من تجاوزات والمعاش وصل إلى 1000 جنيه لمن اكتمل مدته القانونية بالكامل».

تفاوت الأرقام العائدة من الأرباح

وأوضح «كامل» أن هناك حالة من الحزن منتشرة في الوسط الموسيقي بسبب تفاوت الأرقام العائدة من الأرباح: «في موسيقي بياخد مليون جنيه وآخر بياخد مبلغ لا يكفي لأي شيء، وهناك قضايا ينظرها القضاء منها قضية رفعها حمو بيكا لدى الأموال العامة بالصوت والصورة قال خلالها إن عضو بمجلس النقابة سمح له بالغناء دون تصريح مقابل أموال».

مشكلات نقابة الموسيقين

وأشار الفنان مصطفى كامل إلى أن مشكلات نقابة الموسيقين كثيرة والحالة المادية للموسيقين غير متحملة؛ فالنقابة أنشئت كمظلة تأمينة ترعى العلاقات وتنظم العمل بين الموسيقين: «الناس مش عاوزين غير معاش يسترهم ويوفر لهم الحياة الكريمة في ظل الغلاء، مينفعش الناس تاخد ملاليم وناس تانية تاخد أرقام كبيرة جدا».