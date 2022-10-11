ضبط صاحب مصحة علاجية بمنشأة القناطر بتهمة الاعتداء على شاب

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من القبض على صاحب مصحة علاجية بتهمة الاعتداء على شاب بمنشأة القناطر، وحُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

بلاغ بالواقعة

وتلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث منشأة القناطر، يتضمن ورود بلاغ من تاجر ملابس مقيم في محافظة بور سعيد، 54 سنة، ونجله، 22 سنة، بدون عمل، ومقيم بذات المحافظة، وسابق اتهامه في 7 قضايا «مخدرات - قتل - سلاح أبيض - عاهة»، ومصاب بقطع بالرسغ وأصابع اليد اليمنى وآثار لكمات باليدين والقدمين.

وأفاد مقدما البلاغ بتضررهما من صاحب إحدى مصحات علاج الإدمان، ومقيم ببولاق الدكرور، وسابق اتهامه في قضية مخدرات، وذلك لسوء معاملة المبلغ الثاني حال حجزه بالمصحة لمدة شهرين، ما أسفر عن إصابته سالفة الذكر.

اعترافات المتهم

وباستدعاء المشكو في حقه وبمواجهته أمام العقيد تامر صالح مفتش المباحث، أقر واعترف بالواقعة، وعلل ذلك للسيطرة على المريض الذي تنتابه حالة من الهياج حال حجزه بالمصحة، كما اعترف بعدم وجود تراخيص من وزارة الصحة.

وتم التنسيق مع الإدارة العامة للأمن الوطني بالجيزة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية، وجرى العرض على النيابة العامة، والتي أمرت بحسب صاحب المصحة 4 أيام على ذمة التحقيقات.