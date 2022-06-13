إجازات رسمية للمصريين في شهري يونيو ويوليو 2022.. «انفوجراف»

يبحث الكثير من موظفي الدولة بكل القطاعات الحكومية والخاصة عن أول إجازة رسمية سيحصلون عليها بالأيام المقبلة، طبقا لما نصت عليه قوانين العمل، إذ ستكون أول الإجازات يوم الخميس الموافق 30 يونيو 2022، وذلك بمناسبة ذكرى الاحتفال بثورة 30 يونيو.

ويأتي ذلك طبقا لقانوني الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والقانون الخاص بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والجهات والهيئات الحكومية، والقوانين الخاصة بالقطاعين العام والأعمال العام، وقانون 12 لسنة 2003 للعاملين بالقطاع الخاص.

إجازة في بداية يونيو وأخرى بنهاية يوليو

وعقب ذلك، توجد 7 أيام إجازة رسمية أيضا، خلال شهري يونيو ويوليو 2022، هي إجازات وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك، ثم يليها إجازة أخرى في نهاية شهر يوليو لرأس السنة الهجرية 1444 هجرية.

«الوطن» تستعرض بالتواريخ تفاصيل 8 أيام إجازات رسمية يحصل عليها المصريون والموظفون بالقطاعات الحكومية والخاص، خلال شهري يونيو ويوليو 2022، كما هو موضح في الرسم البياني التالي:

18 يوما إجازة

ويشهد عام 2022 العديد من أيام الإجازات، التي سبق وحصل على بعضها المصريون، وهو يعد من الأعوام التي تشهد إجازات رسمية كثيرة، بداية من شهر يناير 2022 الذي شهد إجازة 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ثم الخميس ٢٧ يناير بمناسبة ثورة ٢٥ يناير وعيد الشرطة، ثم الاثنين ٢٥ أبريل بعيد تحرير سيناء، وشم النسيم، والسبت 30 أبريل حتى الخميس 5 مايو بمناسبة عيد العمال وعيد الفطر المبارك، ثم في شهر يوليو سيشهد إجازات عيد الأضحى المبارك، وكذلك ثورة 23 يوليو وفي نهاية الشهر رأس السنة الهجرية.