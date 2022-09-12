الإجازات المتبقية خلال هذا العام 2022.. «اعرف هتاخد كام يوم»

الإجازات المتبقية خلال هذا العام 2022، من الكلمات التي ترتفع عليها عمليات البحث يوميًا، خاصة أنه خلال شهر سبتمبر، لم يحصل الموظفين بالقطاعين العام والخاص على أي إجازات رسمية، ورغبة منهم في الحصول على عطلة رسمية لقضائها مع الأسرة والعائلة، فهي مدفوعة الأجر.

وفيما يلي، ينشر موقع جريدة «الوطن» في إطار الموضوعات الخدمية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، الإجازات المتبقية خلال هذا العام 2022 وفق الأجندة المعلنة من مجلس الوزراء.

الإجازات المتبقية خلال هذا العام 2022

ويحصل الموظفون بالقطاعين العام والخاص، على أول إجازة رسمية يوم الخميس 6 أكتوبر، احتفالًا بانتصارات حرب 6 أكتوبر، ومن المتوقع أن تكون الإجازة في نفس اليوم.

أما الإجازة الرسمية الأخيرة في 2022، تأتي في شهر أكتوبر أيضًا، يوم السبت الموافق 8 أكتوبر بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وبحسب قرار مجلس الوزراء، فأن الإجازات التي تأتي في منتصف الأسبوع، يتم ترحيلها لنهاية الأسبوع، وتحديدًا يوم الخميس، ليحصل بذلك العاملين بالقطاع العام على إجازة مجمعة أيام الخميس والجمعة والسبت.

الإجازات الرسمية في 2022

وحصل العاملون بالدولة في القطاعين، العام والخاص على العديد من العطلات الرسمية خلال العام الجاري، بدأت من إجازة عيد الميلاد وإجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة بالإضافة إلى إجازة ذكرى تحرير سيناء التي كانت في 25 أبريل، وإجازة عيد العمال وعيد الفطر المبارك، وعيد الأضحى، وشم النسيم، ذكرى ثورة 23 يوليو، إجازة عيد رأس السنة الهجرية الجديدة، ثورة 30 يوليو، ويُضاف إليها انتصارات أكتوبرو المولد النبوي.