استعدادا للموسم السياحي.. جولة تفقدية لمآخذ محطتي مياه الشرب بالأقصر

أجرى اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، جولة تفقدية لمآخذ محطتي مياه الشرب بالأقصر للتأكد من سلامة مسار دخول مياه الشرب للمحطة وبرفقة العقيد أحمد السنهوري مدير إدارة الصيانة الميكانيكية.

تأمينه بحواجز مانعة لتسرب أي ملوثات بترولية

وقال «سليمان»، في تصريحات صحفية، إن الجولة جاءت بهدف الوقوف على استعدادات الشركة قبل بدء الموسم السياحي لاحتفالات رأس السنة واستقبال العام الجديد وتفقد عناصر حماية المآخذ من الملوثات وتأمينه بحواجز مانعة لتسرب أي ملوثات بترولية؛ لضمان سلامة مسار دخول المياه لمحطات مياه الشرب وتزايد حركة المراكب السياحية التي تترك خلفها ملوثات بترولية في مياه النيل خلال تلك الفترة.

المتابعة المستمرة كل ساعتين

كما وجه رئيس الشركة قطاعي المعامل والصيانة والتشغيل بالمتابعة المستمرة كل ساعتين على مدار اليوم بهدف سرعة التعامل فى حال ظهور ملوثات بترولية في نطاق حرم مآخذ محطات مياه الشرب بجميع أنحاء الأقصر.