«شطة وقطعة قماش».. حكاية مقتل شاب على يد سائقين والمحكمة تعاقبهما بالإعدام

قضت، أمس الثلاثاء، محكمة جنايات شبرا الخيمة، بإحالة أوراق سائقين لفضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما لاتهامهما بقتل سائق، بعد استدراجه وإلقاء شطة بوجهه، وخنقه باستخدام قطعة قماش «كوفية»، وإلقاء جثته بمصرف زاوية النجار دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، لسرقة سيارته التي يعمل عليها، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

خرج الشاب «محمد» من منزله متجها للبحث على مصدر رزقه على سيارته الخاصة، لم يكن يعلم أن مصدر الرزق الذي طالما بحث عنه، هو من سيودي بحياته، ودع أسرته على أمل اللقاء القريب، سلك طريقه للبدء في وصلة العمل اليومية، على الجهة الأخرى كان المتهمان يخططان لسرقة السيارة الخاصة بالمجني عليه، وعزما على تنفيذها بأي طريقة.

بأعين متربصة وملامح خبيثة، ترصدا للمجني عليه حال وصوله للمكان المنشود، وعند وصوله أوقفاه للركوب معه، لحظات معدودة حتى ألقى المتهم الأول مادة حارقة على وجه المجني عليه، بينما الآخر استعان بقطعة قماش أحكمها على عنق الشاب المقتول، وكان المتهم الأول يقود السيارة لمكان العثور على الجثة، وعند وصولهم للجهة المرادة ألقيا الجثة بمصرف زاوية النجار بدائرة قسم قليوب.

سرقة السيارة

تفاصيل الواقعة تعود حينما، كشفت تحريات رجال البحث الجنائي بالقليوبية بعد تلقيهم خبر العثور على جثة المجني عليه، أن المتهمين اتفقا فيما بينهما على سرقة السيارة قيادة المتوفى وما إن ظفرا به حتى باغته المتهم الثاني وقام بإلقاء مادة حارقة على وجهه، بينما تولى المتهم الأول قيادة السيارة وحال مقاومة المجنى عليه خنقه المتهم الثاني بقطعة قماشية حتى فارق الحياة ثم ألقاه المتهمان بمكان العثور عليه وسرقة السيارة.

الرأي القانوني

من جانبه، أكد أشرف ناجي، المحامي بالنقض، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ المتهمين في الواقعة يواجهان عقوبتين، هما السرقة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وطبقا للمادة 234 من قانون العقوبات، والتي تنص على عقوبة الإعدام إذا اقترنت جريمة القتل بجناية أخرى مثل السرقة بالإكراه، لذلك قضت المحكمة بأمر إحالة أوراقهما إلى فضيلة المفتي، طبقا للمادة المنصوص عليها في قانون العقوبات.